Ondernemend: Nominatie voor Drentse onderneming van het Jaar wordt gevierd met medewerkers

ASSEN - Drie genomineerden zijn er voor de verkiezing van de titel 'Drentse Onderneming van het Jaar'. En laten die drie toevallig allemaal gevestigd zijn in het meest gelukkige deel van Nederland: Noord Drenthe. Ze zijn te gast in Ondernemend op TV Drenthe.

WaterKing en BPZ zijn gevestigd in Tynaarlo. De derde genomineerde, Resato, komt uit Assen. Allemaal verschillende bedrijven met één ding gemeen: ze houden zich bezig bezig met techniek. Eerder dit jaar wees de jury van de verkiezing deze drie kandidaten aan als finalist. Eén van hen wordt de opvolger van De Groot Installatietechniek uit Emmen.Dat er drie bedrijven uit dezelfde regio finalist zijn, en ook nog eens wonen en werken in het gelukkigste deel van Nederland , is toeval. Maar het nieuws vandaag dat in Noord Drenthe de gelukkigste mensen van Nederland wonen klopt wel. Zeker ook voor ondernemers. "Het Noorden heeft een goed ondernemersklimaat. Niet denken maar doen. We hebben allemaal een beetje dezelfde gedachte", zegt Matthijs Zomer van BPZ.Zomer houdt zich met BPZ bezig met deuren en hang- en sluitwerk. "Tot 2013 waren we alleen actief in het Noorden. Tijdens de crisis hebben we een deurenfabriek overgenomen en sindsdien zijn we actief in heel Nederland. Met name in het westen van Nederland zitten nu veel van onze klanten."Resato uit Assen speelt een grote rol in de uitrol van tankstations waar je waterstof kunt tanken. "Wij zorgen voor druk en die druk heb je nodig om waterstof op te slaan en te tanken. We hebben het eerste vulstation geleverd in Groningen." Inmiddels rijden er bussen op waterstof. Volgens Ton Driessen van Resato heeft waterstof de toekomst. Het is volgens Driessen dit keer geen hype, zoals het dat een aantal jaren geleden wel was.De wereld ligt aan de voeten van het bedrijf WaterKing uit Tynaarlo. Ze maken machines voor de baggersector. "We maken graafmachines die op slechte terreinen gebruikt worden", zegt Jakob Knoop van WaterKing. Ze kunnen tot twee meter diep het water in rijden." Werk is er in de wereld voldoende volgens Knoop. "Vooral in Azië ligt een enorme markt."De drie genomineerden moeten nog even geduld hebben. De bekendmaking is op 16 november in theater De Kolk in Assen.