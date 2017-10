Drents museum laat hoogtepunten uit Chinese dynastieën zien

ASSEN - De nieuwe grote Chinese tentoonstelling die in 2019 te zien is in het Drents Museum, laat de hoogtepunten zien van alle verschillende dynastieën die in China zijn geweest.

Directeur Harry Tupan van het Drents Museum heeft hiervoor een samenwerking ondertekend met het Shaanxi History Museum in Xi'An."Het gaat om hoogtepunten uit vijfduizend jaar Chinese archeologie", vertelt de net uit China teruggekeerde Tupan. "Normaal kun je die stukken niet makkelijk krijgen, maar we werken al heel lang samen met China en het museum dat die stukken heeft, gaat vanwege een verbouwing dicht. En ons is aangeboden of wij niet de highlights uit die collectie in Assen willen laten zien. En daar heb ik meteen ja op gezegd."De nieuwe expositie past in de traditie van Chinese tentoonstellingen van het Drents Museum. "Alles wat we uit China laten zien, heeft te maken met grafcultuur", zegt Tupan. "Het zijn rituelen die bij dood en begraven horen. En dat is natuurlijk ook wat wij in Drenthe hebben. Onze archeologie bestaat ook voor een groot deel uit hunebedden, grafgiften en grafrituelen."