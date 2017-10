Kjeld Nuis: Voor minder dan Olympisch goud doe ik het niet

SCHAATSEN - "Voor minder dan Olympisch goud doe ik het niet.", was getekend: Kjeld Nuis. Vorig seizoen pakte de 27-jarige Emmenaar 'eindelijk' z'n eerste wereldtitel. Eerst op de 1.000 en in hetzelfde weekend volgde de 1.500 meter.

Geschreven door Karin Mulder

"Vorig jaar heb ik op dezelfde baan tegen dezelfde jongens twee keer met best een groot verschil gewonnen. En dan zou ik nu wel teleurgesteld zijn als ik nu van iemand verlies, waar ik vorig jaar van won, op een nog mooiere wedstrijd", verklaart Nuis.



'Drents wielercluppie'

Fysiek staat de schaatser van LottoNL-Jumbo er uitstekend voor. In Inzell reed hij in het voorseizoen al het baanrecord op de 1.000 meter aan flarden. Sinds hij in Emmen is komen wonen is hij meer gaan fietsen. Ook dat doet hem goed.



"Ik heb in Drenthe een mooi wielercluppie met onder andere Bert van der Tuuk en Elmar Reinders. Dat vind ik gewoon heel leuk. Dat zorgt voor competitiegevoel in de zomer. Mentaal moet je ook je grenzen verleggen omdat je bij een ontsnapping vaak in het rood moet rijden om mee te kunnen. Ik vind dat spelletje supergaaf en ik haal daar alles uit mezelf. Ik vind de afwisseling tussen de schaatsspecifieke training en het fietsen heel fijn."



Olympische Spelen obsessie?

Twee keer eerder greep Nuis al naast een Olympisch ticket. De Spelen worden daardoor bijna een obsessie voor hem. "Dat is wel zo, maar zo moet je niet aan de start gaan staan. Ik ga niet racen uit wraak. Ik rijd uit liefde voor de sport. Ik vind winnen mooi, maar verliezen hoort er ook bij."



Wereldrecord moet eraan!

Buiten Olympisch goud heeft Nuis nog een ander mooi doel voor komend seizoen. "Vorig jaar zat ik negen honderdste af van het wereldrecord op de 1.000 meter. We gaan nog naar Calgary. Dus die moet er ook aan", besluit Nuis.