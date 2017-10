Koper- en looddief Verkeerspark Assen krijgt werk- en celstraf

De man probeerde toe te slaan bij het Verkeerspark in Assen en een woning in Oosterwolde (foto: Wolter Klok / RTV Drenthe)

ASSEN - Een 43-jarige man kreeg vandaag van de rechtbank in Assen een werkstraf van 120 uur, een dag cel en 4 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd omdat hij koper en lood wilde stelen.

In juli en augustus probeerde hij toe te slaan in Assen en Oosterwolde, maar hij liep twee keer tegen de lamp.



De man sloeg in juli toe op het terrein van het voormalige Verkeerspark in Assen. De politie ontving een melding over gerommel bij het hek van het oude attractiepark. Toen agenten arriveerden, ontdekten zij dat de hoofdvoedingskabel tussen het aangrenzende transformatorhuisje en het parkterrein over een lengte van honderden meters al was blootgelegd.



Dakloos en drugsproblemen

De losse kabels waren hier en daar al gestript. De agenten zagen vervolgens een man er vandoor gaan en wisten hem in de kraag te vatten. De man bekende later zijn daad. Hij bleek verder drugsproblemen te hebben en dakloos te zijn. De man heeft ook enige tijd in het Asserbos gewoond.



Tweede poging mislukt ook

De man leerde weinig van zijn fout, want in augustus deed hij weer een poging in Oosterwolde. 's Ochtends om vier uur werd een inwoner van het dorp wakker door lawaai op het dak. De man sneed daar lood weg, maar ging er als een haas vandoor toen hij de gealarmeerde politie zag aankomen. Hij klom over een muur en belandde op de motorkap van een daar geparkeerde auto. De politie wist hem daar te overmeesteren.