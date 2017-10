Asserstraat in Rolde gaat maand lang dicht

De Asserstraat in Rolde (foto: archief RTV Drenthe)

ROLDE - De doorgaande weg tussen Assen en Rolde, de Asserstraat, wordt bijna een maand lang afgesloten voor verkeer.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De gemeente Aa en Hunze laat in de Asserstraat een fietsoversteek aanleggen. De aannemer start maandag 30 oktober met de werkzaamheden. De Asserstraat is vanaf dat moment afgesloten voor al het verkeer tot 27 november 2017.



Herinrichting Rolde

In het centrum van Rolde is in 2015 een herinrichtingsplan uitgevoerd. De fietsoversteek in de Asserstraat ter hoogte van de Bosrand en Koningin Wilhelminalaan wordt nu aangepast. Ook wordt bij de Koningin Wilhelminalaan het riool vervangen.



Doorgaand verkeer vanuit Assen wordt omgeleid via de N33. Ook Qbuzz maakt gebruik van de N33 en stopt in Rolde bij de eerste rotonde vanaf de N33.