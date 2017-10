Op zoek naar voetbaltalent bij PANNA! toernooi in Coevorden

Drentse talenten konden vandaag hun kunsten vertonen in Coevorden (foto: Josien Feitsma / RTV Drenthe)

COEVORDEN - Kinderen die dromen van een voetbalcarrière zoals die van Ronaldo en Messi namen vanmorgen deel aan het PANNA! voetbaltoernooi. In iedere provincie werd bij één voetbalclub een selectiedag gehouden.

Geschreven door Josien Feitsma

Voetbalclub C.V.V. Germanicus uit Coevorden was het toneel voor de Drentse jeugd.



PANNA! Sterrenteam

De jonge voetbaltalenten die deelnamen aan het toernooi, lieten fanatiek hun kunsten zien. De beste spelers mogen namelijk zondag meespelen in het PANNA! sterrenteam tijdens de landelijke competitie in Wijk bij Duurstede. In een samengesteld team krijgen ze professionele begeleiding en als ze goed blijven spelen, is er zelfs kans op een internationaal vervolg.



Teleurstellende interesse clubs

Ondanks de kansen die voor de kinderen klaarliggen, vindt organisator Fons van den Brande het lastig om met voetbalclubs afspraken te maken. "Het wordt tegenwoordig steeds moeilijker om iets te organiseren, want iedereen doet al wat." C.V.V. Germanicus was daarentegen heel blij met het toernooi en maakte er een feestelijke dag van.