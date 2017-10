Boete voor Peizenaar die nicht met wandelstok sloeg

Met zijn wandelstok deelde de man uit Peize een flinke tik uit (foto: ANP / Rick Nederstigt)

ALTENA - Een 73-jarige man uit Peize kreeg vrijdag door de rechter een boete opgelegd van 750 euro. De man deelde met zijn wandelstok een ferme tik uit nadat zijn hondje zogenaamd mishandeld was.

De man liet op 20 april in de buurt van Altena zijn hond uit. Onderweg liep hij zijn nicht en haar man tegen het lijf. Ook zij hadden een hond bij zich. Binnen de familie was afgelopen voorjaar ruzie ontstaan en sindsdien spraken nicht en oom elkaar niet meer.



Klap met wandelstok

Tijdens het passeren probeerde de hond van de Peizenaar de andere te bijten. De man van de nicht gaf daarom met zijn voet het aanvallende beestje een zetje. Dit viel niet in goede aarde bij de oom. Hij stormde met zijn wandelstok op de twee af en zwiepte de stok tegen de elleboog van zijn nicht. De stok knakte door de kracht van de klap in tweeën. De twee duwden de man uit Peize weg en liepen snel weg in de richting van Altena. De jas van de vrouw raakte door het voorval beschadigd.



Noodweer

De man uit Peize was niet aanwezig tijdens de rechtszitting vanwege een hartaandoening. De man onderging enkele bypasses en te veel opwinding zou niet goed voor hem zijn, legde zijn advocaat uit. Volgens de raadsman handelde de Peizenaar uit noodweer, omdat hij de situatie als bedreigend zag na het, in zijn ogen, schoppen van zijn hond. De rechtbank veegde dat argument echter van tafel.



Ook moet de Peizenaar 100 euro schadevergoeding betalen voor het vernielen van de jas van de vrouw.