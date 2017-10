Meepraten in Cassata: Drenthe moet er genoegen mee nemen dat ambulance bij spoed niet altijd op tijd is

ASSEN - Drenthe moet er genoegen mee nemen dat ambulances bij spoed niet altijd op tijd zijn.

Dat is de stelling waar u morgenmiddag over kunt meepraten in het Radio Drenthe-programma Cassata.Uit een rapport van FNV Zorg & Welzijn bleek deze week dat twee op de drie ambulancediensten in ons land herhaaldelijk te laat zijn bij een spoedmelding. Ze halen de wettelijke norm van vijftien minuten bij spoed niet. Volgens medewerkers komt dit door te weinig collega's, waardoor er te weinig ambulances rijden, terwijl de zorgvraag groeit.Directeur Tjerk Hiddes van UMCG Ambulancezorg erkent dat ook in Drenthe de wettelijke norm niet gehaald wordt. In 91 procent van alle spoedmeldingen zijn in Drenthe de ambulances op tijd, terwijl de norm 95 procent is. Drenthe is een uitgestrekte provincie, met veel plattelandsgebied, waardoor niet altijd elke spoedmelding binnen een kwartier ter plaatse kan zijn.Drie jaar lang is er volgens Hiddes in Drenthe geen capaciteitsuitbreiding geweest, terwijl de vraag naar ambulancezorg met 18 procent is gestegen, omdat ouderen langer thuiswonen. Maar vanaf dit jaar is er meer ambulancezorg beschikbaar, door de komst van drie extra ambulances en 1100 extra diensten. "Maar het kost vervolgens heel veel tijd om mensen aan te nemen en ook goed op te leiden. Dus die diensten heb je niet zomaar allemaal bezet"Verder is het volgens Tjerk Hiddes lastig om aan te geven waar precies in Drenthe nog problemen zijn met spoedmeldingen. "Het is een onvoorspelbare zorgvraag, en je kunt ook niet ambulances op allerlei plekken neerzetten en maar laten wachten op die ene melding."Zijn oplossing is om aan de voorkant scherper te kijken naar wat nu een echte spoedmelding is. "We zijn in ons land heel erg van de veiligheid en hanteren in de meldkamer bij een vraag om een ambulance een ruime veiligheidsmarge, om fouten te voorkomen. Dat vraagt om een hele hoge inzet van ambulances, terwijl misschien maar één of twee op de tien ritten echte spoedritten zijn, zoals hartfalen, hersenbloedingen of ernstige ongelukken."Hiddes wil het meldkamer-systeem anders inrichten, om de vraag naar een ambulance beter te kunnen beoordelen, en beter onderscheid te maken tussen spoed en echte spoed.Eerder dit jaar gaf Ambulancezorg aan dat Drenten te makkelijk het noodnummer 112 bellen , terwijl er niet echt sprake is van een spoedgeval. "In paniek bellen ze dan 112, omdat ze niet zo snel het nummer van de huisartsenpost weten te vinden." Daardoor komen ambulances in Drenthe volgens Hiddes ook te vaak te laat, omdat ze al uitgerukt zijn voor iets anders, wat achteraf geen spoed bleek te zijn.Met een betere screening vooraf, wil Hiddes bereiken dat bij echte spoedmeldingen de ambulances ook zoveel mogelijk binnen de wettelijk gestelde aanrijtijd van 15 minuten ter plekke zijn. Hij kijkt daarbij naar Engeland, waar ook het roer met succes omging. Maar een garantie dat dit in heel Drenthe lukt, kan UMCG Ambulancezorg niet geven.De stelling in Cassata is daarom:Reageren kan via Facebook van RTV Drenthe of via twitter @rtvdrenthe.