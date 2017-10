Man zit met been vast in aardappelrooimachine

De man zat met zijn been vast in de machine (foto: Persbureau Meter)

RUINEN - Een man zat vrijdag aan het einde van de middag met zijn been vast in een aardappelrooimachine.

Hij stond op de Koekangerveldweg in Ruinen. Het slachtoffer kon zelf uit de machine komen. Hij is met beenletsel naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe hij vast kwam te zitten is nog niet duidelijk.