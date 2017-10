Emmenaar bedreigt portiers met de dood: 20 uur werkstraf

De man kreeg ruzie met een jongen in de kroeg en bedreigde daarna twee portiers (foto: Wolter Klok/RTV Drenthe)

EMMEN - Een 30-jarige Emmenaar die 2 portiers van Café Groothuis in Emmen met de dood bedreigde, heeft van de rechtbank in Assen een werkstraf van veertig uur opgelegd gekregen.

De man dronk op 16 juli van dit jaar een paar drankjes in de Emmer kroeg. Plotseling kreeg hij van achteren een por in zijn rug, waarbij hij zijn drankje liet vallen. Er volgde een woordenwisseling met een jongen, die hij aanzag voor de dader. Een van de beveiligers zag vervolgens dat de Emmenaar een klap uitdeelde en de ruziemaker werd daarop buiten het café geplaatst.



Wild en agressief

De man, die woonde in het logement naast Groothuis, rende naar zijn woning en kwam een paar minuten later weer tevoorschijn. Twee beveiligers hielden de man tegen, bang dat hij wellicht een wapen had opgehaald. De man was namelijk nog steeds kwaad op de porrende jongen. Toen hij werd tegengehouden, ging hij compleet door het lint. ‘Ik maak je dood. Ik ben voor niemand bang’, riep hij tegen de twee portiers. De Emmenaar deed toen zeer wild en agressief en werd door de beveiligers tegen de grond gewerkt in afwachting van de politie.



Handtastelijk en emotioneel

Tegenover de rechter vertelde de man dat er niets van het verhaal klopte. Hij zou kalm en overwogen te werk zijn gegaan. De rechter pakte vervolgens de verklaringen van de politie er bij en die riepen een heel ander beeld op. ‘Tijdens uw arrestatie was u handtastelijk en emotioneel, uw adem rook naar alcohol en u probeerde agenten te bespugen.’ De rechter en de officier van justitie deden daarom de lezing van de Emmenaar af als onbetrouwbaar.