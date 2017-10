John Roffel maakt zich op voor laatste keer Mooi Wark

Nog een laatste keer komt John op om afscheid te nemen van zijn fans (foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

ASSEN - Hij is ziek en wordt niet meer beter. Mooi Wark-drummer John Roffel hoorde in september dat hij longkanker heeft. Zaterdag wil hij afscheid nemen van de fans.

"Ik heb me wel eens beter gevoeld, maar dat is een understatement natuurlijk. Ja, het gaat niet zo goed." Het kost hem moeite, maar hij doet er alles aan om zaterdag nog een keer op het podium tijdens Mooi Warks Siepelrock afscheid te nemen van zijn fans.



"Zonder fans geen Mooi Wark hè. Ik bedoel, we kunnen wel in een tentje gaan staan, maar als er niemand staat dan heeft het weinig zin. En iedere keer bouwen ze er samen met ons weer een feestje van. Ik heb dat altijd heel bijzonder gevonden."



Longkanker

In september krijgt John te horen dat hij longkanker heeft. De band zag al een tijdje dat hij niet zichzelf was. "Kijk, we wisten natuurlijk dat er wat gaande was. Als John zegt, 'John is moe, Bossong vandaag even geen biertje, want ik bent niet lekker', dan wisten wij al van: er is iets niet goed", zegt bandlid William Bossong.



John zal er ondanks zijn ziekte in ieder geval alles aan doen om naar Siepelrock te komen. "Het klinkt misschien heel debiel dat ik dit zeg, maar ik ben natuurlijk wel ziek hè. De energie houdt niet meer over. Het lijkt nog wel wat, maar het is niet zo heel veel meer hoor."



Mooie herinneringen

Mooi Wark koestert de mooie herinneringen aan John. Hij was toch wel de stabiele factor van de band. "We deden ook maar wat, jong", vertelt bassist William Bossong. "Johnny die kon wel eens wezen dat hij mooi de rust erin bracht van: jongens doe nou even kalm. Hartstikke mooi: Paradiso uitverkocht, maar volgende week sta je weer gewoon in Winsum. Zo was Johnny. Die maakte je de pis niet lauw."



Als het John lukt om zaterdag te komen, hoopt hij dat het een sober en simpel afscheid wordt. Eerder riepen de bandleden van Mooi Wark op om foto's, filmpjes en verhalen op sociale media te delen met de hastag #johnbedankt, om de drummer een hart onder de riem te steken.



Nog steeds hopen ze dat fans de foto's en berichten blijven delen.