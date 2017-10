'Ze vonden het heel heftig wat daar gebeurde'

AUSCHWITZ - Een bijzondere dag voor de dertig jongen uit de Broekstreek. Ze brachten vandaag een bezoekje aan concentratiekamp Auschwitz.

"Ze waren allemaal erg onder de indruk'', vertelt Jan Woering. Hij is als begeleider mee met de groep. "Het was heel druk vandaag. Sommige jongeren wilden wel iets meer weten. Maar over het algemeen waren de reacties positief. Dat klinkt raar, maar ze vonden het heel heftig wat daar is gebeurd."Ook op Woering zelf maakte het bezoek aan het concentratiekamp indruk. "Als je nagaat dat er een hele berg met haar is, ongeveer twee ton, en heel veel kinderschoentjes en brillen."De jongeren maken de bijzondere reis omdat hun jeugdsoos Broekzzz vijftien jaar bestaat . Ze kozen de bestemming zelf."Bij ons op de basisschool wordt er heel veel aandacht aan de Tweede Wereldoorlog besteed. en er is een aantal jongeren die zich hier helemaal voor interesseren", vertelt Woering. De groep was een jaar bezig om het plan rond te krijgen.Gisteren vertrok de groep vanaf het treinstation in Beilen. Morgen bezoeken de jongeren de oude emaillefabriek van onderduikershelper Oskar Schindler en gaan ze naar de mijnen waar de Joden moesten werken.In november kunnen de mensen die de reis mogelijk hebben gemaakt de reis meebeleven. Dan wordt er een speciale avond georganiseerd waar ook foto's worden getoond.