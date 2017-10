Oproep voor onderzoek MRSA-bacterie bij De Horst en Scheper Ziekenhuis Emmen

EMMEN - Treant Zorggroep heeft een tiental brieven de deur uitgedaan naar bewoners van de woonzorggroep De Horst en patiënten van het Scheper Ziekenhuis in Emmen om zich te laten testen op de MRSA-bacterie.

Dit nadat er bij zeven bewoners van locatie De Horst de MRSA-bacterie werd aangetroffen. Volgens Bart Visser van Treant Zorggroep gaat het om een voorzorgsmaatregel. "Bij een besmetting doen we een contactonderzoek. We kijken dan in een kring om de besmette patiënt heen wie er eventueel besmet kan zijn."Dit is ook hier het geval. De bewoners van De Horst hebben intensieve zorg nodig en reizen nog weleens van de woonzorggroep naar het Scheper Ziekenhuis in Emmen. De bewoners van de Horst en patiënten die contact hebben gehad met één van de MRSA besmette bewoners van de Horst hebben een brief gekregen.''Het onderzoek is om te voorkomen dat de bacterie verder wordt overgebracht", benadrukt Visser. Om verspreiding verder te voorkomen zijn de medewerkers die mogelijk contact hebben gehad met de betreffende bewoners ook getest. Deze uitslag is inmiddels bekend en er zijn geen besmettingen onder medewerkers van de Horst aangetroffen, volgens Visser.MRSA is een ziekenhuisbacterie en niet gevaarlijk voor gezonde mensen. De infectie die door de bacterie wordt veroorzaakt is lastig behandelbaar omdat MRSA ongevoelig is voor de meeste antibiotica. De bewoners met MRSA worden apart verpleegd en behandeld in De Horst en wanneer zij naar het ziekenhuis moeten worden overgeplaatst worden er voorzorgsmaatregelen genomen.In mei van dit jaar was er in het Scheper Ziekenhuis een MRSA-uitbraak . In totaal werden er toen bij twaalf patiënten en vier medewerkers de MRSA-bacterie aangetroffen.