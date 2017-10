Rene Hake vertrekt per direct bij FC Twente

VOETBAL - Trainer Rene Hake uit Erica vertrekt per direct bij FC Twente. Hake en de club hebben een akkoord gesloten over een vertrekregeling.

Dat meldt Tubantia . Vorige week werd Hake al op non-actief gesteld door FC Twente vanwege de tegenvallende resultaten.Vorige week meldde technisch directeur Jan van Halst nog dat de ex-trainer van onder meer FC Emmen een andere functie binnen de club zou krijgen, maar de oefenmeester ruimt nu volledig het veld. Hake had nog een contract voor 1,5 jaar bij de Tukkers.Er is officieel nog geen vervanger voor Hake, maar Twente is wel al in gesprek met Gertjan Verbeek. Die gaf aan pas verder te willen onderhandelen nadat de club en Hake alles hadden geregeld.