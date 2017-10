Marije Joling mist wereldbekerticket op negen-honderdste

Marije Joling (foto: Joost Born)

SCHAATSEN - Geen wereldbekerwedstrijden op de 3.000 meter voor Marije Joling uit Assen, Linda de Vries uit Smilde en Elma de Vries uit Meppel. Alledrie vrouwen finishten tijdens het NK afstanden in Thiaf vanavond niet in de top vijf.

Geschreven door Karin Mulder

De Nederlandse titel ging naar Antoinette de Jong. Zij reed een tijd van 4.05.59. Het zilver is voor Ireen Wüst in 4.06.13 en het brons ging naar Irene Schouten in 4.06.31.



Ook Carlijn Achtereekte (4.06.42) en Carien Kleibeuker (4.09.55) wisten zich te plaatsen voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden van het seizoen.



Marije Joling kwam met een eindtijd van 4.09.63 9-honderdste van een seconde tekort voor een wereldbekerticket op de 3.000 meter. Een grote teleurstelling voor de schaatster uit Assen die vooral in het middenstuk tijd liet liggen ten opzichte van haar concurrentes. Linda de Vries eindigde op de negende plaats in 4.10.13. Elma de Vries uit Meppel finishte teleurstellend als zestiende in 4.17.79.