Wereldkampioen Nuis ontgoocheld na 1.500 meter

SCHAATSEN - Er ging een schok door Thialf na de finish van Kjeld Nuis uit Emmen. Op de 1.500 meter, de afstand waarop hij vorig seizoen nog wereldkampioen werd, reed hij vanavond in Thialf naar de zesde tijd. En dat betekent dat hij niet mag starten in de eerste serie wereldbekerwedstrijden van het seizoen.

"Het leek wel of ik op natuurijs reed. Het was gewoon een hele slechte 1.500 meter. Het niveau in Nederlands is heel hoog en je moet gewoon altijd een goede race neerzetten. En met zo'n matige rit kom je er niet. Ik schaam me kapot, dat mag je best weten", laat Nuis na afloop bij de NOS weten.De overwinning en de Nederlandse titel ging naar Koen Verweij, voor Thomas Krol en Sven Kramer.Gerben Jorritsma uit Diever bleef ook ver verwijderd van de wereldbekertickets. Hij reed de achttiende tijd.