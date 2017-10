FC Emmen laat winst glippen tegen FC Oss

VOETBAL - FC Emmen kreeg een enorme kans op de 2-0, maar speelde uiteindelijk met 1-1 gelijk tegen FC Oss. Het betekende voor de ploeg van trainer Dick Lukkien het zevende gelijkspel van het seizoen.

Cas Peters kopte FC Emmen na een uur spelen op voorsprong. Het was voor de spits de vierde goal van het seizoen. De thuisploeg kreeg daarna een enorme kans op de 2-0 via invaller Mario Bilate, maar de spits raakte de paal.



Uit een corner scoorde FC Oss via Rick Stuy van den Herik twaalf minuten voor tijd de gelijkmaker: 1-1.



FC Emmen ging nog op jacht naar de gelijikmaker. Alexander Bannink en een andere invaller, Omran Haydary, stuitten op doelman Xavier Mous van FC Oss.



