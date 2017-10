Een uur langer slapen? Beter van niet!

De klok gaat weer een uur terug zaterdag (flickr.com/guiltavares)

ASSEN - Een uurtje langer slapen vannacht. Veel mensen zijn er blij mee, maar niet iedereen. Zo heeft een grote groep mensen last van slaaptekort door de zomer- en wintertijd.

Dat stelt ook slaaponderzoeker Marijke Gordijn van Chrono@work, een bedrijf verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen: “Als het aan mij ligt, worden de zomer- en wintertijd gelijk afgeschaft. Ik ben er tegen, sinds we de laatste jaren steeds meer wetenschappelijk bewijs krijgen dat het instellen van zomertijd en het teruggaan naar wintertijd voor een grote groep voor slaaptekort zorgt.”



Van winter naar zomer

"We kunnen een uurtje langer slapen of een uurtje later naar bed. Voor veel mensen is dat niet zo'n probleem", vertelt Gordijn. De wintertijd is eigenlijk de originele tijd. Vooral het overgaan van de winter- naar de zomertijd is funest. “Iedereen zegt: het is maar een uurtje. Dat is het in eerste instantie ook. Dat betekent dat we misschien in die avond en nacht een uurtje minder slapen. Maar het grootste punt is dat je de hele zomer de manier waarop je slaapt moet verschuiven.”



Zo past een grote groep mensen zich niet aan de aangepaste tijd aan. "Een grote groep mensen staat te vroeg op. Daardoor functioneren ze niet optimaal. Dat geeft een groter risico op kleine ongelukken of grotere ongelukken. Het leidt tot slaaptekort of zelfs chronisch slaaptekort," legt Gordijn uit. Op lange termijn heeft dit effect op de gezondheid.



Energiebesparing

Toch is het verzetten van de tijd in de zomer en winter ooit bedacht omdat het voordelen heeft. Een van de redenen was dat er in de zomer minder energie wordt verbruikt. "Dat was oorspronkelijk het idee. Maar er zijn nooit enige bewijzen gevonden dat we inderdaad minder energie verbruiken. De enige studies die daar naar gedaan zijn in Amerika laten zien dat we alleen maar meer energie gebruiken in de zomertijd, omdat we dan meer van de airconditioning gebruik maken."



Slapen is zonde van de tijd

De discussie over het nut van de zomer- en wintertijd laait vaak weer op als de klok verzet moet worden. En dat is niet gek volgens Gordijn: "De aandacht voor slapen was nooit zo in 'the picture'. Slapen was zonde van je tijd. Nu zien we steeds meer het belang van slapen."



De wintertijd gaat komende nacht in om 3.00 uur. Op 25 maart gaat de klok weer een uur vooruit.