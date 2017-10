Matchwinner Dost schiet Sporting naar voorlopige koppositie

Bas Dost viert zijn treffer tegen Rio Ave (foto: EPA/JOSE COELHO)

VOETBAL - Met zijn achtste goal van het seizoen bewees Bas Dost weer eens zijn grote waarde voor Sporting Lissabon. De oud-spits van FC Emmen kopte vijf minuten voor tijd de enige treffer binnen tegen Rio Ave, waardoor Sporting in ieder geval tot vanavond koploper is in de Portugese Primeira Liga.

Geschreven door Niels Dijkhuizen





Hattrick

Dost vertolkte vorige week ook al een hoofdrol voor zijn club door een hattrick te scoren in het 5-1 gewonnen duel tegen Chaves.



Radio Drenthe Sport

Vanavond kan FC Porto de koppositie weer overnemen als er niet wordt verloren bij Boavista, de nummer 7 in de stand.