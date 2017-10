Uitslagen en stand in de Jupiler League

Alle uitslagen en stand in de Jupiler League

VOETBAL - Jong Ajax won gisteravond de eerste periodetitel in de Jupiler League, maar ook in Nijmegen werd er feest gevierd. Omdat de Amsterdammers niet mogen promoveren ging de eerste play-offticket van het seizoen naar de nummer 2 in de stand en dat is NEC.

Geschreven door Niels Dijkhuizen





Hieronder alle uitslagen in de Jupiler League gisteravond:



Go Ahead Eagles Jong AZ 2-1

NEC - Jong FC Utrecht 3-1

RKC Waalwijk - FC Dordrecht 1-0

FC Emmen - FC Oss 1-1

FC Den Bosch - Helmond Sport 2-2

SC Cambuur - Jong PSV 0-1

FC Eindhoven - Jong Ajax 2-3

De Graafschap - Fortuna Sittard 2-0



programma maandag:

MVV - FC Volendam

Telstar - Almere City FC



De stand in de Jupiler League

Bekijk hieronder in het filmpje de stand in de Jupiler League na de elfde speelronde.

