Programma zaterdagamateurs

Bekijk hier het volledige programma in het amateurvoetbal vandaag

VOETBAL - Het Asser ACV gaat vanmiddag in Heemskerk, tegen ODIN'59, op jacht naar de eerste punten in een uitwedstrijd. De derde divisionist beleefde vorige week een goede generale door op eigen veld met 5-2 te winnen van Scheveningen.

ODIN'59, de ploeg die zich vorig jaar via de nacompetitie wist te handhaven, heeft in de eerste 8 duels 7 punten behaald. ACV staat op 11 punten, maar dan uit 9 wedstrijden.



HZVV

Hoofdklasser HZVV gaat op bezoek bij Huizen en dat is een ploeg die dit seizoen nog geen wedstrijd wist te winnen. Met drie remises en vier nederlagen is Huizen de nummer voorlaatst in de hoofdklasse B. Alleen Urk, met 2 punten, doet het slechter. HZVV pakte vorige week een knap punt bij SC Genemuiden en kan bij winst de marge op de rechtstreekse degradatiekandidaten flink vergroten. De Hoogeveense club staat op dit moment 11e en als het meezit (bij een eigen zege en winst van Sparta Nijkerk op Urk) groeit het gat met de ploegen onder de degradatiestreep naar respectievelijk 9 en 10 punten.



Bekijk hieronder het complete programma in het amateurvoetbal van vandaag:



Derde divisie

Apeldoorn CSV - DFS Opheusden

AZSV - Eemdijk

Ajax - Zuidvogels

Urk - Sparta Nijkerk

Huizen - HZVV

Staphorst - Excelsior '31

NSC Nijkerk - Genemuiden

Berkum - SDC Putten



Hoofdklasse

Ajax - Zuidvogels

CSV Apeldoorn - DFS Opheusden

AZSV - Eemdijk

Berkum - SDC Putten

Huizen - HZVV

NSC Nijkerk - SC Genemuiden

Staphorst - Excelsior '31

SV Urk - Sparta Nijkerk



1e klasse E

Zeerobben - Be Quick D

Buitenpost - Olde Veste'54

Groningen - Noordscheschut

Winsum - Balk

PKC'83 - Drachtster Boys

Gorecht - VEV'67

Blauw Wit'34 - Oranje Nassau



2e klasse J

FC Meppel - Zuidhorn

DESZ - Pelikaan S

FC Klazienaveen - Nieuwleusen

NEC Delfzijl - Groen Geel

De Weide - Gramsbergen

DZOH - Bedum

Drenthina - Omlandia



3e klasse C

Onstwedder Boys - Loppersum

Noordwolde - ONR

Aduard 2000 - DVC Appingedam

Niekerk - Boerakker

Glimmen - HFC'15

Be Quick 1887 - The Knickerbockers

Mamio - Stadspark



3e klasse D

Lutten - OZC

LTC - Hollandscheveld

ZZVV - SVN'69

Hoogeveen - FDS

Tonego - Fit Boys

SCD'83 - SCN

Hardenberg'85 - BSVV



4e klasse A

VHK - VENO

Creil - Nagele

Delfstrahuizen - Wolvega

Tolbeek - Vitesse'63

SVBS'77 - Sleat

Heeg - SVM



4e klasse C

De Sweach - RWF

ODV - Harkema Opeinde

Opende - VIOD

Oostergo - Veenhuizen

Rottevalle - Ropta Boys

Friese Boys - Haulerwijk



4e klasse E

Borger - Sweel

VMC Amicitia - HS'88

FC Zuidlaren - CSVC

SVBO - Helpman

Achilles 1894 - NWVV

Lycurgus - Tiendeveen



5e klasse A

SWZ Boso Sneek - Ens

Woudsend - Bakhuizen

Boornbergum'80 - Heerenveen

Blokzijl - MSC

Hielpen - HJSC

IJVC - Espel



5e klasse E

VVAK - NKVV

VCG - Wildervank

Damacota - WVV

Mussel - SC Angelslo

VEV - SETA

Nieuw Balinge - Erica'86