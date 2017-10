Eurochamp-affaire krijgt weer een staartje: provincie voor de rechter gedaagd

ASSEN/EMMEN - Journalist Gerard de Kleine uit Emmen sleept de provincie Drenthe voor de rechter vanwege de Eurochamp-affaire.

De Kleine gaf de provincie tot gisteren de tijd om met hem in onderhandeling te gaan, maar het bleef stil, zo meldt Dagblad van het Noorden De stichting Eurochamp organiseerde in 2006 het WK Atletiek voor gehandicapten in Assen. Daarbij zou fraude zijn gepleegd. De conclusies van het onderzoek naar die fraude lekten uit. De Kleine, journalist bij Dagblad van het Noorden, werkte vervolgens op verzoek van gedeputeerde Tanja Klip mee aan onderzoek naar het lek. Vertrouwelijk, volgens De Kleine. Maar zijn deelname kwam uit, waarna hij zijn baan bij het Dagblad verloor.De Kleine begon al meerdere procedures en met deze nieuwe stap naar de rechter hoopt hij alsnog zijn gelijk te halen. Hij verwijt de provincie 'onzorgvuldig, onbehoorlijk en willekeurig' handelen.Waarnemend commissaris van de koning Jozias van Aartsen liet vorige maand in het Radio Drenthe-programma Cassata weten de Eurochamp-affaire voor eens en altijd te willen afsluiten.