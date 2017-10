Proef met 'vadervleugel' in gevangenissen Veenhuizen en Leeuwarden slaat aan

VEENHUIZEN/LEEUWARDEN - De proef in de gevangenissen in Veenhuizen en Leeuwarden om gedetineerde vaders meer contact te laten hebben met hun kinderen lijkt een succes.

De gevangenis in Leeuwarden krijgt nu definitief een zogenoemde 'vadervleugel', meldt het AD Kinderen kunnen in speciale familiekamers bijvoorbeeld samen met hun vader huiswerk maken of een spelletje spelen. Ook kunnen ze contact onderhouden via Skype.Naar verwachting opent de 'vadervleugel' in Leeuwarden in 2018. Sinds begin dit jaar loopt de proef in gevangenis Esserheem in Veenhuizen en de gevangenis in Leeuwarden. Of ook Veenhuizen definitief een 'vadervleugel' krijgt, is niet bekend.In totaal zijn er bij de proef nu zo’n twintig deelnemers. Zij worden intensief begeleid, net als hun gezinnen. Het moet onder meer de schade bij kinderen beperken die het gevolg is van de criminele keuzes van hun vader.