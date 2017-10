Oud-burgemeester Migchels van Schoonebeek overleden

De rouwadverentie van de gemeente Emmen in Dagblad van het Noorden (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Oud-burgemeester Bert Migchels van de voormalige gemeente Schoonebeek is overleden. Hij is 75 jaar geworden.

"In de periode van juni 1990 tot februari 1997 is hij met zijn bestuurlijke ervaring van grote betekenis geweest voor de inwoners van deze regio", schrijft de gemeente Emmen in een rouwadvertentie in Dagblad van het Noorden.



Migchels overleed afgelopen maandag, hij was ziek. Komende maandag wordt hij begraven in Onstwedde.