Hennis bezoekt nabestaanden omgekomen militairen Mali

ASSEN - Oud-minister Jeanine Hennis van Defensie heeft een bezoek gebracht aan de nabestaanden van de militairen die vorig jaar in Mali omkwamen door een mortierongeval.

De gesprekken, waar ook de opgestapte Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp bij was, vonden vorige week plaats.Hennis had op de dag van haar aftreden toegezegd dat zij de families van de omgekomen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) zou bezoeken. Beide militairen waren gelegerd in Assen. Ze kwamen om het leven door een ondeugdelijke mortiergranaat. Volgens advocaat Michael Ruperti hebben de nabestaanden het gesprek met Hennis 'als zeer positief ervaren'. Hennis bezocht ook twee militairen die bij het incident gewond waren geraakt.Hennis, inmiddels Kamerlid voor de VVD, heeft herhaald dat het haar spijt dat de communicatie niet goed was gegaan. Zij nam rond de publicatie van het voor Defensie vernietigende OVV-rapport over het ongeluk niet direct contact op met de nabestaanden. Hennis kreeg het advies van haar ambtenaren om niet meteen te bellen.Volgens advocaat Ruperti hebben de nabestaanden er bij Hennis hun ongenoegen over geuit dat het maken van een afspraak met juristen van Defensie over de afhandeling van schade niet opschoot. Inmiddels is die afspraak er, volgens Ruperti. De nabestaanden en hun advocaat willen in gesprek met Defensie om een slepende rechtszaak te voorkomen.