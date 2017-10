Paardenhoeven houden de Kale Duinen kaal

De paarden op de Kale Duinen (foto: Steven Ophoiff/RTV Drenthe)

WATEREN - Eén weekend per jaar mogen ruiters met hun paarden over de Kale Duinen van het Drents-Friese Wold. De paardenhoeven woelen het zand weer los, wat goed is voor de zandverstuiving.

Geschreven door Steven Ophoff

Ruim zevenhonderd combinaties trekken over de zandvlakte. De Autumn Desert Trail is leuk voor de ruiters, maar volgens de berijders ook voor de paarden. "Hij is meestal heel rustig, maar hier wordt-ie heel fanatiek", vertelt een van de berijders.



De Autumn Desert Trail ging bijna aan haar eigen succes ten onder. De organisatie groeide Staatsbosbeheer boven het hoofd. Daarom wordt de tocht dit jaar voor het eerst mede georganiseerd door Hippisch Drenthe.