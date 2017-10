LTC wint van Hollandscheveld na achterstand

LTC mag ingooien (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - LTC heeft de topper in de derde klasse D tegen Hollandscheveld met 3-1 gewonnen. De koploper draaide een 0-1 achterstand om.

Geschreven door René Posthuma

In een gelijkopgaande eerste helft kregen de gasten de eerste kansen, maar ook de thuisploeg kreeg mogelijkheden op de openingstreffer. Maar doelmannen Jelle van der Veen en Emiel Koster hielden hun ploeg op de been.



Na een aardige beginfase viel er voor het publiek lange tijd niets te genieten. Pas in de 35e minuut viel er weer een kans te noteren. Stefan Kuntz kon een goede pass van Maik Molanus niet promoveren tot een treffer. Weer stond Hollandscheveld-doelman Koster in de weg. Dat beide ploegen met 0-0 gingen rusten, was niet verwonderlijk.



Robin Sikken

Na rust duurde het nog geen vier minuten voordat er gescoord werd. Robin Sikken bracht Hollandscheveld aan de leiding (0-1). LTC ging op zoek naar de gelijkmaker en kreeg na 22 minuten spelen loon naar werken. Avin Rashid Hussain schoot de 1-1 achter Koster.



Uit de achtste corner voor de thuisclub besliste Maik Molanus, tien minuten voor tijd, de wedstrijd. De aanvaller kopte de bal, van dichtbij, tegen de touwen. In de slotfase speelde Hollandscheveld alles of niets, het werd niets en Avin Rashid Hussain bepaalde met zijn tweede treffer van de middag de eindstand op 3-1.