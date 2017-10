Zilver voor Sanders op EK bowlen

Nicole Sanders (foto: Nederlandse Bowling Federatie)

BOWLEN - Nicole Sanders uit Emmen heeft zilver gewonnen op het EK bowlen in het Oostenrijkse Wenen. In de finale verloor ze met 2-1 van de Zweedse Filippa Persson. Vorig jaar won Sanders nog brons op het EK.

In de halve finale had de 29-jarige Sanders met 2-0 afgerekend met de Franse Solène Goron.

De finale tegen Persson was bijzonder spannend. De eerste game ging naar de Zweedse met 191-200. In de tweede game kwam Sanders knap terug, doordat ze in de laatste beurt koel bleef: 210-207. Er moest een beslissende derde game aan te pas komen. Hierin was de Zweedse ontketend en niet bij te houden voor Sanders. Het werd in die derde game uiteindelijk 255-201.



Namens Nederland was er bij de heren ook succes. De 25-jarige Xander van Mazijk uit Scheveningen won brons.



WK

Lang heeft Sanders niet om na te genieten van deze prestatie. Dinsdag 21 november vertrekt Sanders alweer naar Las Vegas. Daar komt zij met het Nederlands damesteam in actie tijdens het WK.