Afsluiters van mestbassins gestolen in Eerste Exloërmond

EERSTE EXLOËRMOND - In de omgeving van Eerste Exloërmond zijn meerdere afsluiters van mestbassins gestolen.

Dat laat het Waterschap Hunze en Aa's weten op Twitter. Er geen schade ontstaan voor het waterschap door de diefstallen.De zware afsluiters worden waarschijnlijk gestolen om verkocht te worden aan oud-ijzerhandelaren. Een paar maanden geleden was er ook een golf van diefstallen van de grote doppen.Bestuurder Jan Bloemerts van LTO Noord waarschuwde in augustus al voor deze nieuwe vorm van criminaliteit. "Het is een opkomend probleem dat de laatste tijd stevig in opmars is. Eerst vonden de diefstallen vooral in het oosten van Groningen en Drenthe plaats, inmiddels verplaatst het probleem zich ook naar het midden van Drenthe."Het waterschap roept op om alert te zijn en bij verdachte situaties contact op te nemen met de politie.