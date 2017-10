Opnieuw geen wereldbekertickets voor De Vries en Joling

Linda de Vries (foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Na de teleurstelling op de 3.000 meter van gisteravond grepen Linda de Vries uit Smilde en Marije Joling uit Assen vanmiddag op de 1.500 meter opnieuw naast een wereldbekerticket.

Geschreven door Karin Mulder

Linda de Vries reed een aardige 1.500 meter. Maar haar 1.58.52 was niet meer dan de negende plaats waard. Marije Joling reed uitgesproken slecht. Haar een-na-laatste ronde ging in 32.4 en met een laatste ronde van 34.4 zakte ze volledig door het ijs. Dat leidde tot een eindtijd van 2.04.62, waarmee ze 23e werd. Elma de Vries uit Meppel finishte als 24e in 2.09.42.



Podium 1.500 meter

De overwinning ging met overmacht naar Jorien ter Mors in 1.54.93, gevold door Ireen Wüst met 1.56.17 en Marrit Leenstra in 1.56.65.



Ook Antoinette de Jong (1.57.47) en Lotte van Beek (1.57.68) plaatsen zich voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden van het seizoen.



Vreugdenhil 12e op 5.000 meter

Op de 5.000 meter voor de mannen reed marathonschaatser Frank Vreugdenhil uit Eldersloo naar de twaalfde plaats. Met twee snelle slotrondes kwam hij tot een eindtijd 6.24.95. Hij bleef daarmee tweeënhalve seconde verwijderd van z'n persoonlijk record.



Podium 5.000 meter

De Nederlandse titel ging voor de tiende keer naar Sven Kramer. Met 6.16.14 bleef hij Jorrit Bergsma (6.17.16) voor. Het zilver was voor Erik Jan Kooijman (6.19.59). Ook Bob de Vries en Jan Blokhuijsen hebben zich geplaatst voor de eerste wereldbekers van het seizoen. Beide mannen reden exact dezelfde tijd: 6.20.01