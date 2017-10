Muziek maken met trompetcoryfee Eric Vloeimans

Workshop van Eric Vloeimans (foto: Ineke Kemper / RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - In De Tamboer in Hoogeveen klinken vandaag verschillende blaasinstrumenten. Zo'n zestig muzikanten krijgen daar een workshop van trompetcoryfee Eric Vloeimans.

Geschreven door Ineke Kemper

Een van hen is Juliëtte. "Ik speel dwarsfluit, ik hoop hier meer samenspel te leren." Ruben, die trompet speelt, krijgt zelfs persoonlijke tips van Vloeimans. "Dat je bij het improviseren het soms wat rustiger aan mag doen, ik speelde wel heel veel noten en dat kan wel wat minder."



Met zijn allen muziek maken

Vloeimans treedt 's avonds op in De Tamboer en is door Scala Centrum voor de Kunsten gevraagd om een workshop te geven. "Ik vind het heel erg leuk om dingen door te geven. Ik heb veel op professioneel niveau gedaan en werk nu veel met amateurs. Het is zo leuk als je ziet dat mensen blij worden van je muziek. Als je mensen kunt inspireren en enthousiasmeren."



Vloeimans heeft het muziekboek Horn of Plenty gechreven. Daar worden stukken uit gespeeld. "Ik ga niet muziek spelen of zeggen van nou ik ga ze lekker raken, dat gebeurt vanzelf. Muziek is een medium en daarmee gebeurt het. Dan komen de noten op mijn trompet vanzelf."



De muzikanten repeteren niet zonder reden. Met z'n allen openen ze zaterdagavond de show van Eric Vloeimans.