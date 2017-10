ACV opnieuw puntloos terug naar Assen

ACV heeft uit alleen nog maar verloren (foto: ACV)

VOETBAL - In de derde divisie heeft ACV opnieuw geen punt weten te pakken in een uitwedstrijd. De ploeg van Fred de Boer verloor met maar liefst 4-0 van ODIN'59.

Bij rust keken de Assenaren al tegen een 1-0 achterstand aan en direct na de hervatting werd het 2-0. Die klap kwam ACV niet meer te boven op het hobbelige kunstgrasveld in Heemskerk.



ACV-trainer Fred de Boer: "De eerste helft was van beide kanten niet goed. Na de 2-0 speelden we eigenlijk een verloren wedstrijd en bleef er als team te weinig over. Zoiets gebeurt je een of twee keer per jaar."



ACV heeft elf punten uit tien wedstrijden en staat daarmee onderin in de middenmoot. Dat zijn ploeg uit nog geen punt heeft gepakt, begint De Boer inmiddels een beetje zorgen te baren. "Volgende week spelen we bij Jong FC Twente. Dat moeten we dat maar eens van ons afspelen."



Hendriks niet naar Hasselt

ACV-spits Saber Hendriks, die terugkomt van een blessure en de tweede helft meespeelde, liep vorige week stage bij het Belgische Hasselt. Het komt niet tot een transfer.