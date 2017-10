Noordscheschut niet langs tien Groningers

Noordscheschut is uit nog ongeslagen (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - Noordscheschut heeft in de eerste klasse E een ideale kans laten liggen om van de onderste regionen naar de middenmoot te springen. De ploeg van trainer André Mulder bleef op een 0-0 gelijkspel steken bij hekkensluiter Groningen.

Noordscheschut speelde de volledige tweede helft tegen tien man. Bij de thuisploeg - eveneens een promovendus - kreeg Giovanni Salvo vlak voor rust een rode kaart wegens natrappen. Op dat moment had Noordscheschut de beste kansen gehad. Jos Kroezen trof van dichtbij de kruising en Nick Koster schoot voorlangs.



Slippertje

De gasten uit Drenthe, die vijf minuten voor de pauze aanvoerder Dennis Hooijer geblesseerd zagen uitvallen, wisten na de hervatting niet te profiteren van het numerieke overwicht. Een slippertje van de Groningen-keeper leverde Noordscheschut halverwege de tweede helft nog wel bijna de 0-1 op, maar de bal ging uiteindelijk over het doel.



De grootste kansen kwamen in de laatste minuten van de wedstrijd. Noordscheschut raakte in die fase zowaar twee keer het aluminium, eerst uit een vrije trap en daarna uit een hoekschop. In beide gevallen leverde het de bezoekers geen doelpunt op.



Twaalfde

Noordscheschut blijft door het gelijkspel op de twaalfde plaats van de ranglijst staan. De mannen van Mulder hebben nu zes punten uit evenveel duels. Volgende week speelt Noordscheschut thuis tegen Blauw Wit '34, de huidige nummer tien