Hoogeveense kerkfotograaf legt 500ste kerk vast

HOOGEVEEN - Diana Nieuwold uit Hoogeveen fotografeert kerken in heel Nederland. Vandaag heeft ze haar vijfhonderdste kerk vastgelegd, in Genemuiden.

Nieuwold begon zo'n drie jaar geleden met het fotograferen van kerken. "Ik had een cursus fotografie gedaan en was op zoek naar een eigen onderwerp. Tijdens een vakantie ben ik toen verloren geraakt in een Frans kerkje", vertelde ze in maart 2016 na het fotograferen van haar tweehonderdste kerk.De hobby van de Hoogeveense is inmiddels uitgegroeid tot haar levenswerk. Ze wil zeker duizend Nederlandse kerken op de gevoelige plaat vastleggen, zo zegt ze ook op Facebook . Op haar pagina en op haar website deelt ze enthousiast de resultaten van haar inspanningen.In maart 2016 mocht verslaggever Jeroen Willems mee met Nieuwold om haar tweehonderdste kerk, de koepelkerk in Smilde, vast te leggen.