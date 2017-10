Kjeld Nuis opnieuw buiten de World Cups

Kjeld Nuis (foto: LottoNL-Jumbo)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen heeft zich op de 500 meter ook niet weten te plaatsen voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden. Met 35.44 werd hij zevende. De top vijf mag naar de World Cups.

Geschreven door Karin Muder

"Ik had alles geloofd wat er op de klok stond, ik dacht dat het beter ging dan dit. Ik zag wel dat Kai Verbij iets verder was dan ik, maar een halve seconde is teveel. Ik ben niet tevreden, nee", verklaart Nuis na afloop.



'snelle volle ronde lukte niet'

Gisteren stelde Nuis teleur op de 1.500 meter. Op de afstand waar hij vorig seizoen nog de wereldtitel wist te veroveren, werd hij gisteren zesde. "Ik reed nu wel compleet anders dan gisteren. Ik stapte vanmorgen, na de klote 1.500 meter van gisteren, met een goed gevoel op het ijs. En dan is het alles of niks. De eerste meters voelden nog wel goed, maar dan open je met 10.0, dat is gewoon niet snel genoeg. Maar dat is wat ik het hele jaar al doe en dat komt misschien dat ik die 1.500 meter van gisteren nog in de benen heb. Maar dan moet er een snelle ronde komen en dat kon ik vandaag niet. Maar ik kan het wel. Dit is gewoon niet nodig, dit is zonde", zegt Nuis.



'Een kort nachtje'

Na het debacle van gisteren had Nuis na eigen zeggen 'een kort nachtje'. De 1.000 meter van morgen is echt het moment van revanche, hoewel de Emmenaar zich ook voor de 500 meter had willen plaatsen. "De afgelopen twee jaar heb ik me ook geplaatst. Het niveau is wel gestegen, daar moet ik eerlijk in zijn. Of ik er echt wat te zoeken heb? Nee, ik hoef geen Olympisch kampioen op de 500 meter te worden. Maar ik had er wel meer van verwacht. Ik hoop dat dit het laatste stukje op weg naar een goede 1.000 meter voor morgen is.", besluit Nuis



Podium 500 meter

De overwinning op de 500 meter ging naar Dai Dai Ntab in 34.67. Ronald Mulder pakte het zilver in 34.69. Het brons was voor Kai Verbeij in 34.95. Ook Hein Otterspeer en Jan Smeekens wisten zich te plaatsen voor het wereldbekercircuit.



Drentse schaatsers

Gerben Jorritsma uit Diever eindigde met 35.65 op de tiende plaats. De pas 19-jarige Deelstra werd met 35.67 knap twaalfde. Joost Born uit Schipborg reed met 35.91 de zestiende tijd.