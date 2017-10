Wereldprestatie kogelstootster Van Klinken

ATLETIEK - Kogelstootster Jorinde van Klinken uit Assen heeft bij de Douwe Smit Trofee in Roermond een bijzondere prestatie geleverd. De 17-jarige Van Klinken stootte een afstand van 19,88 meter en dat is niet alleen een dik persoonlijk record, maar zelfs de derde afstand ooit voor B-junioren.

Van Klinken won zowel bij het kogelstoten als discuswerpen de dagprijs en dus ook de overall dagprijs. "Hij ging heel lekker over mijn vinger en ik had direct iets van, yes dit is een goeie. Ik dacht dat ie richting de twintig meter ging, maar dit is ook super."Eind juli gooide ze op het jeugd-EK in Italië een afstand van 16,89 meter en daarmee won ze zilver. De Douwe Smit Trofee was het laatste toernooi van dit seizoen. Volgend seizoen is Van Klinken A-junior.