HAVELTERBERG - De 11-jarige Izac uit Havelterberg is weer terecht. Hij was vanavond enige tijd vermist.

Waar hij is geweest in de tijd dat hij weg was is niet bekend. Hij is in goede gezondheid aangetroffen. Er werd een burgernetmelding gedaan om buurtbewoners op te roepen om uit te kijken naar de jongen.