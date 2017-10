Izac (11) vermist in Havelterberg

HAVELTERBERG - In Havelterberg wordt gezocht naar de 11-jarige Izac. Hij is voor het laatst gezien op de Bisschopsbergweg.

Izac is een blanke jongen, 1 meter 40 lang en met blonde haren. Hij draagt en legergroene jas, een lichtgekleurde broek en zwarte sportschoenen.Er is een burgernetmelding gedaan. Wie tips heeft over waar Izac kan zijn mag contact opnemen met het noodnummer 112.