Tiendeveen wint; twee ‘betrokkenen’ molestatie in basis

VOETBAL - Een week na de molestatie van de grensrechter van Achilles 1894 heeft vv Tiendeveen de uitwedstrijd bij Lycurgus met 2-3 gewonnen. Twee van de drie spelers die vorig weekend volgens de scheidsrechter betrokken waren de vechtpartij stonden gewoon in de basis. De derde betrokkene is door het bestuur van de club voor onbepaalde tijd geschorst.

De spelersgroep werkte dinsdag niet de gebruikelijke training af, maar legde één voor één een verklaring af bij het bestuur. Donderdag zijn de verklaringen van de drie betreffende spelers naar de KNVB gestuurd. Rudy Kleine, secretaris van vv Tiendeveen: “We verwachten hier volgende week een reactie van de KNVB op.”Van één van de drie spelers staat inmiddels vast dat hij zich misdragen heeft. Kleine: “Dat heeft hij zelf ook toegegeven. Wij hebben hem voor onbepaalde tijd geschorst en wat de straf van de KNVB ook is, wij zullen niet in beroep gaan.” De betreffende speler was vanmiddag niet aanwezig bij de wedstrijd. “Hij mag wel trainen en ook wel naar de wedstrijd gaan kijken. Het is niet zo dat we hem een terreinverbod hebben opgelegd”, aldus Kleine.Ook de andere twee spelers, die door scheidsrechter zijn gerapporteerd, hebben hun verklaring ingeleverd. Zij speelden vandaag gewoon tegen Lycurgus. Kleine: “Ze hebben allebei aangegeven onschuldig te zijn en dat werd ook door meerdere mensen bevestigd. Het is dus hun woord tegenover dat van de scheidsrechter."Kleine heeft door het incident een zeer drukke week achter de rug, eentje die zijn sporen heeft nagelaten. “De sfeer in de bus was op de heenreis ook wat gespannen.”Achilles 1894, de tegenstander van vorige week, won vandaag overigens ook. NWVV werd met 3-2 verslagen.