Bas Dost schept duidelijkheid: Er komt geen transfer in de winter

Bas Dost maakt het seizoen gewoon af bij Sporting Lissabon. De spits, die gisteren weer eens van grote waarde was voor zijn club door de enige goal te maken tegen Rio Ave, zei dat vanmiddag in de uitzending van Radio Drenthe Sport.

"Ik heb het niet zo met die tussentijdse transfers. Zeven jaar geleden hoopte ik te tekenen bij Ajax, maar dat mislukte. Op weer zo'n situatie zit ik niet te wachten", aldus de oud-spits van FC Emmen. "Bovendien is het ook verre van ideaal. Bij een nieuwe club moet je toch een periode wennen. Daarnaast bevalt het me hier uitstekend. Ik ben nu in korte broek en t-shirt op weg naar de training. Het is hier zo'n 25 graden. Verder doen we het geweldig natuurlijk. We staan in ieder geval tot vanavond bovenaan en gaan voor de titel."Volgens Dost snakken de fans van de club, en ook de clubleiding, naar het kampioenschap. "Ze wachten er al zestien of zeventien jaar op. Daar wil ik alles voor geven. Ën of ik dan 15, 35 of 50 goals maak, dat maakt me niets uit."Afgelopen seizoen maakte Dost 34 goals voor Sporting. Daarmee werd hij op de Europese topscorerslijst 2e achter Lionel Messi. De 'Zilveren Schoen', de prijs die bij de prestatie hoort, heeft Dost nog niet ontvangen. "Goed dat je erover begint. Ik weet niet precies hoe het zit met die prijs. Ik zal het zo eens vragen op de club. Maar eerlijk gezegd ben ik er ook niet mee bezig. Natuurlijk is het mooi om een tastbare herinnering te hebben, maar ik weet hoeveel ik er heb gemaakt en dat ik tweede was van Europa."De 28-jarige aanvaller wilde niet ingaan op zijn rol bij Oranje, waar hij ondanks zijn vele goals in Portugal nog steeds bankzitter is. "Ik wil geen vragen over het Nederlands elftal. Dat is niet omdat ik de vragen vervelend vind, maar omdat ik de situatie waardeloos vind. Ik word er niet vrolijk van en meer wil ik er gewoon niet over kwijt."