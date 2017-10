Onvermoeibare Janneke Ensing tweede in Leeuwarden

De Vries en Ensing kwamen niet los van het peloton (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

MARATHONSCHAATSEN - Janneke Ensing uit Gieten heeft de overstap van het wielrennen naar het marathonschaatsen goed verteerd. Nadat ze vorige week tijdens de eerste wedstrijd zevende werd, volgende zaterdagavond in Leeuwarden een knappe tweede plaats achter Francesca Lollobrigida.

De wedstrijd werd een lange optocht wachten op de eindsprint. Elma de Vries, vorige week nog derde in Amsterdam, en Janneke Ensing probeerden het een paar keer, maar kregen amper vijftien meter van het peloton.



In de laatste vijf ronden hield De Vries het tempo hoog voor haar ploeggenoten en in de laatste ronde ging ze van kop. In de sprint was Lollobrigida te sterk voor Ensing, die knap tweede werd, Aggie Walsma werd derde.



Zondag komt Ensing op het NK Afstanden in actie tijdens de mass start.