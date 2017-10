Jongeren bezoeken Schindlers fabriek bij Auschwitz

KRAKAU - De dertig jongeren uit de Broekstreek die op reis zijn naar Polen hebben vandaag een bezoek gebracht aan de zoutmijnen bij Krakau, waar de Joden tewerkgesteld werden.

Ook zijn ze bij de emaillefabriek van onderduikershelper Oskar Schindler geweest.Jan Woering, begeleider van de groep, vertelt dat het boven verwachting indrukwekkend was: "Je leest veel over het kamp, Auschwitz, maar weinig over de fabriek en de mijnen. De zoutmijnen zijn zo onvoorstelbaar groot!"De groep heeft een wandeltocht gemaakt door één van de mijngangen. Drie kilometer lang, 135 meter onder de grond. Er is in totaal 264 kilometer aan gangen in de zoutmijn.Ook de fabriek van Schindler heeft indruk gemaakt op de jongeren: "Je krijgt daar de hele historie van Polen te horen. De hele Poolse geschiedenis. Hoe die mensen al die jaren zijn behandeld", aldus Woering.Gisteren brachten de jongeren een bezoek aan het concentratiekamp Auschwitz . Dat was een heftige dag, waarvan ze allemaal flink onder de indruk waren.De jongeren maken de bijzondere reis omdat hun jeugdsoos Broekzzz vijftien jaar bestaat. Ze kozen de bestemming zelf.Morgen komen de dertig Broekstrekers, als alles volgens planning loopt, weer thuis. "Dan moeten we eerst alles even laten bezinken, even tot rust komen. En daarna gaan we een foto- en filmavond plannen voor de sponsors die de reis mogelijk hebben gemaakt", aldus Jan Woering.