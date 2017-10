Tjoba verliest nipt van WSV

Tjoba redt het niet tegen WSV (foto: RTV Drenthe/Henk Kuhl)

VOLLEYBAL – De dames van Tjoba uit Klazienaveen hebben in de eerste divisie A met het kleinst mogelijk verschil verloren van middenmotor WSV. In een leuke en spannende wedstrijd moest Tjoba uiteindelijk in een vijfsetter de winst laten aan de tegenstander uit Warnsveld. Via de setstanden 23-25, 25-23, 25-19, 21-25 en 12-15 werd het 3-2 voor de gasten.



Beide teams begonnen uitstekend aan de wedstrijd en daardoor ontspon zich in de eerste set een boeiend gevecht. Lange tijd ging het gelijk op maar bij de stand 22-23 kwam Tjoba niet onder de druk van de tegenstander uit, die uiteindelijk met 25-23 de set naar zich toe trokken.



In de tweede set herstelden de Klazienaveense dames zich uitstekend. Met name op mentaliteit knokte het team zich na een achterstand terug in de wedstrijd en won het de set met 25-23. Tjoba haalde kracht uit de gewonnen set en liet de tegenstander in de derde set kansloos. Bij de stand 11-11 liep de thuisploeg weg van de tegenstander naar een verschil van zes punten. Dat verschil bleef tot het eind van de set op het scorebord staan (25-19).



Geklopt op ervaring

De vierde set begon dramatisch voor de thuisclub. Binnen afzienbare tijd stond het al 4-12 voor WSV. Maar opnieuw toonde Tjoba veerkracht en kwam het team terug tot 16-16. Even leek het een kwestie van erop en erover, maar dat was teveel gevraagd van de debutant in de 1e divisie. Dankzij sterk aanvallend spel wisten de dames uit Warnsveld de set binnen te halen (21-25).



En dus was een vijfde en beslissende set nodig. Ook daarin ging het lange tijd gelijk op. Via 7-7 kon Tjoba tot 12-12 gelijke tred houden met de tegenstander. Maar opnieuw bleek WSV in de slotfase iets meer ervaring te hebben in dit soort wedstrijden en pakte het de beslissende punten (12-15).



Voorlopig op veilige plek voor handhaving

Voor Tjoba was het de vierde nederlaag op rij. Alleen op de openingsdag won het team uit Klazienaveen met 3-1 de Drentse derby van Sudosa-Desto uit Assen. Na vijf competitiewedstrijden heeft Tjoba nu acht punten en bezet daarmee de 9e plaats in de 1e Divisie A. Dat zou aan het eind van de competitie handhaving betekenen.