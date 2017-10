Dames E&O ook na derde duel met lege handen

E&O buigt ook voor HandbaL Venlo (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - De dames van E&O hebben ook het derde duel in de eredivisie verloren: 23-30. Na een slechte eerste helft tegen HandbaL Venlo (11-17) werd de schade na rust beperkt gehouden.

Bij 2-7 dook coach Frank van der Zanden al de time-out in. Het jonge keurkorps van de oud-speler van E&O stapelde fout op fout, terwijl in de dekking geen vuist werd gemaakt. Aanvallend wist Tessa Hilbrands zich te onderscheiden. De rechterhoekspeelster zou uiteindelijk zes doelpunten maken.



Dekking

Na rust (11-17) vertrouwde E&O op een defensieve verdedigingsstijl. Met Mieke Korpel in het hart van de dekking knabbelden de groen-witten wat van de achterstand af. Goals van Tessa Oosting en Monique de Boer - goed voor vijf treffers - brachten de spanning in de wedstrijd voor heel even terug: 15-19.



In het laatste kwartier stoomde HandbaL Venlo, dat in de eerste twee duels drie punten vergaarde, door. Waar E&O ongelukkig het houtwerk raakte was de Limburgse opponent aan de overkant meedogenloos. Via 17-24 klonk bij 23-30 het eindsignaal.



Borhave

De jonge selectie van E&O blijft hoopvol op jacht naar punten. Vorig seizoen werd het plaatsje in de eredivisie in de nacompetitie veilig gesteld. In de volgende speelronde gaat de formatie van Frank van der Zanden op bezoek bij Borhave uit Overijssel.