Marije Joling: Ik had geen controle over m'n linkerbeen

Marije Joling (foto: Joost Born)

SCHAATSEN - "Ik had geen controle over m'n linkerbeen. Ik had een heel vreemd en doof gevoel. Een arts heeft nu een wervel helemaal onderin m'n rug rechtgezet. Waarschijnlijk zat er een zenuw klem die m'n been aanstuurt."

Geschreven door Karin Mulder

Dat is de verklaring van Marije Joling voor haar matige optreden vandaag op de 1.500 meter tijdens het NK afstanden in Heerenveen. Ze reed vandaag met 2.04.62 de 23e tijd, met een slotronde van 34.4.



"Het inrijden voelde ook al wel wat raar, maar toen had ik nog niet echt door wat er aan de hand was. De start ging ook nog wel, tot ik bij de eerste bocht kwam. Ik hoop dat het morgen beter gaat. Ik ga inrijden en dan kijk ik of het gaat", verklaart Joling.



De rijdster van Team Iko mag morgen nog starten op de 1.000 en de 5.000 meter.