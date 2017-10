Emotioneel afscheid van John Roffel tijdens Siepelrock

John Roffel neemt afscheid van het publiek (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe) Mooi Wark kreeg een Gouden Award (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe) Het publiek was tot tranen geroerd (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

PESSE - Het was een emotionele avond voor velen, op Siepelrock in Pesse. Mooi Wark drummer John Roffel nam afscheid van zijn publiek en van de band. Roffel is ongeneeslijk ziek.





John Roffel kwam in een rolstoel en met een zuurstoffles het podium op. Het afscheid roerde het publiek tot tranen. Roffel heeft uitgezaaide longkanker in beide longen, en wordt niet meer beter.



Verslaggever Robbert Oosting sprak hem eerder deze week over zijn ziekte en zijn tijd bij Mooi Wark:





De hele band kreeg een Gouden Award voor 25 jaar Mooi Wark en meer dan 100.000 verkochte geluidsdragers. Op donderdag 2 november besteden we in ons muziekprogramma Djammen uitgebreid aandacht aan John Roffel.