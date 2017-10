Red Giants onderstreept ambities met zege in Groningen

Red Giants wint in Groningen (foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

BASKETBAL - Red Giants heeft in Groningen benadrukt dit seizoen mee te willen spelen om de bovenste plaatsen in de promotiedivisie. Het team van coach Patrick Koning boekte een 75-86 overwinning. Voor Red Giants is het al de vierde opeenvolgende zege in de competitie.

Op bezoek bij BV Groningen schoten de Meppelers goed uit de startblokken en werd een maximale voorsprong van elf punten gegrepen. In het begin van het tweede kwart zag Red Giants die marge aanvankelijk als sneeuw voor de zon verdwijnen, maar de Drentse equipe raakte allerminst van slag. Halverwege de wedstrijd gingen de mannen van Koning toch weer aan de leiding (35-38).



Buffer

Red Giants besliste het duel door in het derde kwart royaal uit te lopen op de Groningers. De voorsprong bij het ingaan van het laatste kwart was 51-65. Die buffer gaven de gasten in de resterende tien minuten niet meer uit handen. Door de overwinning komt Red Giants na zes duels op acht punten en gaat het nummer drie Groningen op de ranglijst voorbij.