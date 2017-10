FC Klazienaveen gedeeld koploper na ruime zege: wereldgoal Stan Kroeze

VOETBAL - FC Klazienaveen is na speelronde zes medekoploper in de 2e klasse J van het zaterdagvoetbal. De nieuwe fusieclub won op eigen veld met 6-1 van sv Nieuwleusen en kreeg na afloop goed nieuws uit Zwartsluis, waar Pelikaan S. onderuit ging tegen DESZ. Daardoor hebben Klazienaveen en Pelikaan S. nu beide 15 punten.

De wedstrijd kwam wat moeizaam op gang, was lange tijd ook saai, maar dat werd ruimschoots goedgemaakt in de slotminuten van de eerste helft. Want nadat FC Klazienaveen-captain Stan Kroeze vijf minuten voor rust de 1-0 maakte uit een corner vielen de goals ineens als rijpe appelen. Uit een strafschop werd het twee minuten later 2-0. Harrie Gerdes bleef uiterst koel.Amper een minuut later scoorde Nieuwleusen tegen, nadat Saake Malestein de bal simpel over de lijn mocht lopen na een corner. Maar nog steeds was het niet gedaan. In de 45e minuut was het opnieuw Kroeze die scoorde. En hoe.. vanaf 18 meter schoot de middenvelder prachtig via de onderkant van de lat (2 keer) achter Nieuwleusen-doelman Timo Muller.In de tweede helft drong Nieuwleusen de thuisclub ver naar achteren, maar hele grote kansen leverde het de gasten niet op. Ook in de tweede helft zat het venijn weer in de staart. In de laatste vijf minuten liep Klazienaveen nog uit naar een hele hoge score door treffers van Melroy Hemme, Jasper Woelders en Dyon Kuhl.