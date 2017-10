Nederlaag Olhaco, dubbel succes voor Sudosa-Desto

Olhaco weet niet te winnen van Reflex (archieffoto RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - In de Topdivisie heeft Olhaco de tweede nederlaag geleden. In een spannend duel was Reflex met 3-2 te sterk voor de ploeg van Dennis Luider. Setstanden: 24-26, 25-22, 25-17, 24-26, 15-13.

Olhaco heeft nu drie wedstrijden gewonnen en twee verloren. Met negen punten uit vijf duels staat Olhaco op de vijfde plaats.



Winst voor mannen en vrouwen Sudosa-Desto

In de eerste divisie wonnen de mannen van Sudosa-Desto met 3-2 van EVV. Setstanden: 25-17, 3-25, 25-16, 20-25, 15-13. Met twaalf punten uit vier wedstrijden bezetten ze de zesde plek in de eerste divisie A.



Ook de vrouwen van Sudosa-Desto wonnen met 3-2. Tegenstander in Assen was VCV.

Setstanden: 25-22, 16-25, 25-11, 23-25, 15-7. De Asser vrouwen staan in de eerste divisie A vierde met veertien punten uit vijf wedstrijden.