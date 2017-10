Bijrol Berga in chaotische marathon

Berga helpt teamgenoot (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

MARATHONSCHAATSEN - Geen Drent op het podium bij de wedstrijd van de mannen. In Leeuwarden speelde Ingmar Berga uit Hoogeveen toch een belangrijke bijrol. Mede door het goede ploegenspel van Berga bereikte teamgenoot Crispijn Ariëns de tweede plaats.

De chaotische finale maakte Berga niet meer mee. Ruim twintig ronden voor het einde, stapte Berga uit de wedstrijd. De Hoogevener was tevreden over het werk dat hij voor de ploeg had verricht en zag Ariëns strijden om de zege, samen met Evert Hoolwerf en Leander van der Geest.



Robert Post

Met nog vijftien ronden te rijden maakte de jury de afsprintprocedure bekend. Op dat moment was Robert Post al uit het peloton ontsnapt en maakte jacht op de drie koplopers. Toen de rest van het peloton op elf ronden van het einde sprintte voor een goede eindklassering reed Post tussen de koplopers en het peloton.



De Groninger negeerde de oproepen van de jury om te stoppen en knokte zich terug naar de drie koplopers. In de eindsprint was alleen Hoolwerf sneller dan Post.



Gele kaart

De jury besliste echter anders. Post kreeg een gele kaart werd en werd teruggezet naar de vierde plaats. Achter Hoolwerf werden Ariëns en Van der Geest tweede en derde.



Kevin Hoekstra uit Bovensmilde werd, net als vorige week, de beste Drent en eindigde op de veertiende plaats.